Serie A, stadi al 100% dal 1° aprile: incremento dei ricavi per i club di circa 10mln

Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe ufficializzare il provvedimento che disporrà il ritorno degli stadi di Serie A a piena capienza

"Nel frattempo il calcio si prepara a benedire il ritorno degli stadi al 100% della capienza. Oggi lo ufficializzerà il Consiglio dei ministri, che in un testo sulle riaperture disporrà il ritorno degli impianti del calcio a capienza piena a partire dal 1° aprile (...). Un passo significativo per il ritorno alla normalità. Anche dal punto di vista dei ricavi: la stima è che da qui alla fine del campionato l’allargamento dei posti a sedere possa determinare incrementi significativi, potenzialmente una decina di milioni totali per i club del campionato".