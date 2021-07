CorSera – Serie A da 20 a 18 squadre? Ad oggi solo 5-6 club favorevoli

Secondo quanto riportato dal CorSera, i club di Serie A non sono così favorevoli all'idea, promossa da Gravina, di ridurre il numero di squadre

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i club di Serie A non sono così favorevoli all'idea, promossa da Gravina, di ridurre il numero di squadre da 20 a 18 a partire dal 2023. Il presidente della FIGC ha invitato i presidenti, collegati in video-conferenza per l'assemblea, a ragionare sull'idea ma, al momento, i pareri favorevoli sono giunti solo da 5-6 squadre. Con il fatto che dal 2024 partirà un nuovo format della Champions, con un numero maggiore di partite per le squadre coinvolte, il resto della Serie A guarda con apprensione tale svolta, in quanto con quattro partite in meno in Italia, diminuirebbe anche l'ammontare dei diritti TV.