SERIE A – Theo Hernandez salva il Milan al 91′: 2-2 a San Siro col Parma. Inter a -3

Il Milan si salva in extremis a San Siro contro il Parma. La formazione di Stefano Pioli, senza gli infortunati Kjaer e Ibrahimovic, non va oltre il 2-2 in casa la formazione ducale di Fabio Liverani.

Il Parma sblocca il risultato con il gol di Hernani al 13′: l’ex Zenit viene imbeccato da Gervinho e batte Donnarumma. Il Milan reagisce e trova il pari sottomisura con Castillejo, ma il VAR annulla per fuorigioco. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano con Kurtic, ma subiscono la reazione dei rossoneri: Theo Hernandez prima riapre il risultato al 56′ e poi pareggia i conti al 91′.

Il Milan di Pioli mantiene l’imbattibilità (8 vittorie e 3 pari) e resta in testa alla classifica di Serie A, con tre punti di vantaggio sull’Inter di Conte.