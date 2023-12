I granata salgono al decimo posto, sorpassando Frosinone e Monza, a quota 19, un punto in meno dell’Atalanta, che resta all’ottavo posto e non risponde alla Fiorentina, fallendo il sorpasso sul Bologna.

