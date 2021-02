Serie A, Torino-Genoa 0-0: un palo e poco altro nel primo anticipo del sabato

Gli ospiti puntellano la classifica mentre i padroni di casa continuano ad inseguire una vittoria nel loro stadio

E' terminato 0-0 Torino-Genoa, primo anticipo di questo sabato di Serie A. Un risultato che non soddisfa la squadra di Davide Nicola, che non ha ancora vinto in casa. Poche emozioni ed un punto che comunque muove la classifica di entrambe ed una grande occasione da registrare con il palo colpito da Zappacosta.