CorSera – Il Coronavirus colpisce le tv, la Serie A trema: ecco l’ultima idea per salvare il sistema

La crisi economica causata dal Coronavirus riguarda anche il mondo del calcio, fortemente colpito dallo stop per bloccare la diffusione della pandemia. Come spiega il Corriere della Sera, le società di Serie A si interrogano sugli effetti negativi che il Covid-19 avrà sugli introiti di Sky e Dazn: “Se vanno in difficoltà le tv a perderci è tutto il sistema“.

“Al momento i pagamenti di Sky e Dazn non sono in discussione, anche perché non esiste una penale in caso di mancato svolgimento delle partite. I due broadcaster insieme versano 973 milioni a stagione ai club e finora hanno già pagato quanto pattuito. Manca l’ultima tranche da 300 milioni. Le emittenti sono alla finestra, in attesa di capire l’evoluzione delle prossime settimane, ma l’emergenza coronavirus colpisce sia Sky che Dazn. Anche se si riprenderà, una buona parte degli introiti delle tv potrebbero venir meno. Oltre ai clienti privati, una grossa fetta dei ricavi è assicurata da bar e locali, ma in una situazione dove sono vietati gli assembramenti quegli abbonamenti sono a rischio“.

Oltre alla stagione in corso, in ballo c’è il futuro della Serie A e i prossimi accordi. Il quotidiano spiega che al momento l’ipotesi più accreditata è quella che prevede uno sconto sul prossimo campionato.