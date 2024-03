I granata di Juric e i biancorossi di Palladino vincono e rilanciano le proprie ambizioni in chiave europea

Due le gare della ventinovesima giornata di Serie A giocate alle 15. Torna a vincere il Torino, che si impone sul campo dell'Udinese con il punteggio di 0-2 e sorpassa la Lazio portandosi al decimo posto a quota 41 punti. Rimane complicata la situazione di classifica dei friulani, sempre invischiati nella lotta per non retrocedere. Decisivo Duvan Zapata, autore del gol del vantaggio e dell'assist per i raddoppio di Vlasic.