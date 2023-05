Serie A, Verona-Torino 0-1: decide un gol di Vlasic, scatto dei granata di Juric

Occasione sprecata per gli scaligeri, che perdono in casa e vengono agganciati dallo Spezia al terz'ultimo posto

Il Torino vince sul campo del Verona con il punteggio di 0-1 e sale all'ottavo posto in classifica a quota 49 punti. Decide il gol segnato dal primo tempo da Vlasic. Occasione persa per gli scaligeri, che vengono agganciati in terz'ultima posizione dallo Spezia (ieri vittorioso contro il Milan) e rimangono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere.