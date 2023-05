Il Milan cade anche a La Spezia: 2-0 firmato Wisniewski ed Esposito. Inter, che occasione

I gol che decidono la partita arrivano nel secondo tempo e sono a firma di Wisniewski, abile a sfruttare un tap-in da calcio d'angolo, ed Esposito, che raddoppia con una punizione perfetta. In vista dell'euroderby, dunque, altra sconfitta per il Milan che, con una partita in più, resta a -2 dall'Inter nella lotta Champions. Nerazzurri che, dunque, hanno un'occasione d'oro per allungare. Nel finale contestazione della curva rossonera, come si può vedere dalla foto. Non un clima ideale in vista della Champions...