Alle 14.30 in via Rossellini a Milano i club discuteranno di compensi per chi gioca Conference ed Europa League e anche di diritti tv senza dimenticare i temi federali

Temi federali e bilancio preventivo della stagione in corso sono tra i temi all'ordine del giorno della prossima Assemblea di Lega Serie A. È stata fissata per il 30 novembre in prima convocazione alle 12.30 e in seconda convocazione alle 14.30 nella sede di via Ippolito Rossellini a Milano.