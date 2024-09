'Radio Tv Serie A con RDS’, la radio-tv ufficiale della Lega Serie A realizzata in partnership con RDS 100% Grandi Successi, trasmetterà in esclusiva le radiocronache integrali di tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, dai Sedicesimi fino alla Finale in programma a Roma il prossimo 14 maggio. Lo comunica la Lega Calcio sottolineando che nella squadra degli opinionisti sono entrati a far parte Massimo Ambrosini, Cristian Brocchi, Roberto Donadoni e Giampaolo Pazzini. Confermata la presenza di Serse Cosmi.