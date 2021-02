Serie A, la questione diritti tv non si sblocca: nuova assemblea il 17 febbraio

Mercoledì prossimo incontro in video conferenza ma in ballo c'è ancora la questione Media Compagy

Mercoledì prossimo si terrà una nuova Assemblea della Lega Calcio Serie A per discutere la questione dei diritti tv. Dopo l'ultimo incontro a Palazzo Parigi, nel quale sono anche volati gli stracci , la riunione si terrà in video conferenza.

La questione sul tavolo non è tanto la scelta traSky e Dazn (preferita l'offerta, più alta del canale streaming) ma c'è in ballo la questione della Media Company con la cordata dei tre fondi (Cvc-Advent-Fsi) che non è stata avviata. Roma, Torino e Bologna guidano un gruppo di dieci club che vorrebbero si accettasse l'offerta dei fondi e se i diritti venissero assegnati subito a Dazn probabilmente l'opzione verrebbe messa da parte. Per questo si potrebbe rimandare la scelta fino a marzo quando si dovrà dare una risposta ai due canali. Anche perché i grandi club (a Lazio e Napoli si sono aggiunte Juve, Milan e Inter) sembrano non interessate alla Media Company. Così la questione è finita in secondo piano.