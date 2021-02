CorSera – Testa a testa Dazn-Sky per la serie A: domani le buste. Ecco le offerte sul tavolo

Domani i club dovranno esaminare le offerte di Sky e Dazn per i diritti della serie A, triennio 2021-2024. Nel testa a testa tra Sky e Dazn, quest’ultima è in vantaggio, la differenza economica è di 100 milioni. “Nella busta consegnata corre per il pacchetto misto: 840 milioni per i 7 match in esclusiva e 3 in coabitazione su Internet. Se a questa cifra si aggiungono i 70 milioni proposti da Sky per i pacchetti non in esclusiva si raggiungono 910 milioni, cifra di poco inferiore ai 973 garantiti ora ogni anno dalle tv“, riporta il Corriere della Sera.

“Sky non può avere l’esclusiva sul web e mette sul piatto 750 milioni per garantirsi sette partite sul satellite. Le altre tre andrebbero sul web, sarebbero da pagare a parte e da produrre con la Lega che darebbe vita a un proprio canale Ott. Cosi facendo la Lega potrebbe incrementare i ricavi. La sensazione è che già domani i diritti verranno assegnati: occorrono 14 voti. Sky nel frattempo rassicura gli abbonati ufficializzando di aver acquistato i diritti per trasmettere 121 su 137 partite a stagione della Champions per il triennio, tutte le 282 gare di Europa League e della nuova Europa Conference League”.

(Corriere della Sera)