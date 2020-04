“Tamponi e test per tutti. Casasco, presidente dei medici sportivi, indica le condizioni per la ripresa. Dall’Assemblea di Lega al vertice Spadafora-Gravina: settimana cruciale per delineare la stagione. Gravina, presidente FIGC, ipotizza la fine del campionato tra settembre e ottobre“.

Così, sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore, Tuttosport affronta il tema del campionato in tempo di coronavirus.

(Fonte: Tuttosport)