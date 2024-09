De Siervo: “Serie A tornata in cima a classifiche europee. I brand…”

«Tutte le ricerche danno traccia del percorso che la Serie A sta facendo in questi anni. Siamo tornati in vetta alle classifiche europee. Siamo a tutti gli effetti il Paese con il punteggio più alto in UEFA e oggi questa leadership viene riconosciuto dai grandi brand che scelgono il nostro campionato perché è lo strumento più diretto per arrivare ai tifosi».Luigi De Siervo, ad della Lega Calcio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a margine dell'evento, che si è tenuto all'Università Iulm di Milano, "Quando la comunicazione fa goal".