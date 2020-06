GdS – Serie A 2020-2021, già scelta la data del via. Ma slitta l’ufficialità: ecco perché

Si è concluso da poco in Consiglio di Lega Serie A che, tra gli argomenti all’ordine del giorno, ha trattato anche sulle date della ripartenza del campionato 2020-2021. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è emersa la volontà di riprendere il 12 settembre, ma per l’ufficialità si aspetterà le decisioni del Comitato Esecutivo UEFA in programma mercoledì.

“Proprio in quell’occasione, infatti, saranno rese note le date in cui si concluderanno le competizioni continentali di questa stagione e l’inizio della prossima. In base a questa decisione, si capirà quindi se la data ipotizzata del 12 settembre potrà essere ufficializzata”, si legge su Gazzetta.it.