Serie A, la spunta il Verona al 93esimo sull’Udinese: in gol Coppola

Alla fine l'ha spuntata il Verona. Una rete di Coppola al 93esimo, di testa, ha deciso la gara contro l'Udinese. Un gol pesante per l'Hellas fondamentale in zona salvezza e che mette nei guai i friuliani. Qualche minuto prima era arrivata la traversa di Folorunsho (nel primo tempo aveva colpito il legno Noslin) per i padroni di casa in una gara in cui gli ospiti avevano comunque avuto le loro chance.