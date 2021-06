Lega Serie A, assemblea lunedì 7: diritti tv e fondo multe all’ordine del giorno

I dirigenti del campionato italiano si riuniranno a inizio settimana per parlare anche del paracadute per le retrocesse in B

Eva A. Provenzano

LaLega Calcioha convocato un'assemblea per lunedì 7 alle 11.30 all'Hilton di Milano. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno: dal paracadute per le squadre retrocesse in Serie B fino ai diritti tv per la Coppa Italia e la Supercoppa e i pacchetti non esclusivi delle gare di Serie A del prossimo triennio. Il comunicato della Lega Calcio: