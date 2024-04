Il parere dell'ex calciatore sul campionato che i nerazzurri stanno per vincere: "La Juve poteva insidiare ma non ha fatto bene nella gare decisive, Milan distante"

A Radio Anch'io Lo Sport, Pietro Vierchowod, ex difensore di Juve, Roma, Fiorentina e Samp e campione del mondo '82, ha parlato della Serie A e della squadra che si appresta a vincerla. «È un campionato abbastanza modesto. L'Inter lo ha già vinto un mese fa, vuol dire che dietro la squadra di Inzaghi c'è poca roba», ha detto.

«La Juve poteva essere lì a insidiare, nelle partite decisive non ha fatto bene. Lo stesso Milan è molto distante. Non è stato un bel campionato. Tutte le squadre giocano allo stesso modo, è deleterio. Per questo viene a mancare anche il talento, c'è poca fantasia», ha aggiunto l'ex giocatore.