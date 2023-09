EDICOLA / TS: Juve per i punti e per l’onore. Sarri spacca Napoli

In prima pagina su Tuttosport protagonista assoluta la Juve e il suo impegno in campionato con l'Empoli. "Per i punti, per l'onore", il titolo scelto dal quotidiano che sottolinea: "Stasera i bianconeri ad Empoli dove a maggio toccarono il fondo. Il meno dieci poco prima di giocare, l'1-4 sul campo, vincere avrebbe valore doppio".