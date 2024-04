Serie A, la Lazio batte il Verona: 1-0, decide Zaccagni

Un gol al 72esimo di Zaccagni regala i tre punti alla Lazio nella gara contro il Verona . La formazione biancoceleste, dopo una traversa a inizio secondo tempo, e tre occasioni in pochi minuti attorno al 70esimo è riuscita a trovare il vantaggio.

È arrivato con un triangolo tra Luis Alberto e Zaccagni (ex gialloblù) che ha scaraventato la palla alle spalle di Montipò. All'82esimo un'occasione per il Verona che Mandas, portiere biancoceleste, respinge. All'85esimo un palo colpito da Pedro con il portiere gialloblù ormai battuto. Finisce uno a zero. I biancocelesti hanno sono a 55 punti, a tre punti dalla Roma e a più uno, momentaneamente, sull'Atalanta. Il Verona resta quart'ultima.