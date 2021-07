Serie A, club minacciano partenza campionato: chiedono stadi pieni al 100% e…

Le società lamentano 1.2 miliardi di euro di perdite dovute alla pandemia del coronavirus e chiedono un incontro col Governo

In una nota della Lega Serie A i club lamentano uno stato di crisi non sopportabile causato dall'assenza di spettatori allo stadio. Le società chiedono con la massima urgenza un incontro con il presidente del Consiglio Draghi, il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e il Sottosegretario allo Sport Vezzali.

L'incontro richiesto è testo a trovare "di concerto con il Governo, idonee soluzioni per il danno da 1 miliardo e 200 milioni di euro subito finora dai Club a causa della pandemia".

Il summit con il Governo sarebbe teso a "stabilire le modalità per favorire il totale ritorno del pubblico sugli spalti sin dalla prima giornata della prossima stagione. In piena sicurezza per i tifosi e contemplando l’utilizzo del passaporto vaccinale".