Serie A, accordo con il Governo: un turno sarà dedicato alle persone scomparse

La Lega Calcio ha annunciato di aver trovato un accordo su una giornata di sensibilizzazione al tema

"La Lega Serie A e il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse , il prefetto Silvana Riccio , dedicheranno un turno della Serie A TIM 2021/2022 ad una campagna di sensibilizzazione su un fenomeno drammatico che coinvolge tantissime famiglie. In Italia, ogni anno, spariscono circa 17.000 persone".

In un comunicato l'ultimo accordo che la Lega Serie A ha trovato con il Governo. Durante una delle giornate del girone di ritorno della Lega Serie A, verrà veicolato questo messaggio: "È fondamentale denunciare subito una scomparsa per attivare immediatamente il sistema di ricerca e non perdere ore preziose".