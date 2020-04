Serie A, prove di ripartenza. CorSera: “Via il 30 maggio? La speranza della Lega…”

“Un nuovo campionato. Non è che si riaccende la spina e tutto torna come prima. La ripartenza, ancora appesa agli umori del maledetto virus, è in realtà una partenza vera e propria. Gli equilibri raggiunti possono essere stravolti. Se davvero si giocherà, la classifica potrebbe cambiare parecchio”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla ripartenza della Serie A, ad oggi sempre più probabile, sebbene l’emergenza Coronavirus sia tutt’altro che debellata. Il quotidiano sottolinea come, nella migliore delle ipotesi, si possa tornare a giocare dopo 84 giorni dall’ultima volta e, appunto, i valori in campo potrebbero essere diversi da quelli visti fino al 9 marzo. Il piano attuale è quello di ripartire il weekend del 30-31 maggio ma la Lega spera di anticipare di una settimana. E’ forte, tuttavia, il parere dei contrari. Per questo, al momento, si può parlare di ipotesi e non di fatti concreti.