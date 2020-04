Il Giornale – Ripresa Serie A? Dal Governo segnali negativi. Tra oggi e domani…

Oggi e domani sono due giorni importanti per il futuro del calcio: in giornata, infatti, ci sarà un’importante assemblea della Lega Serie A che, oltre a trattare di diritti TV, dovrà cercare di trovare una linea comune per la ripresa o non ripresa del torneo. Ieri, alcuni club (SCOPRI QUI QUALI) hanno manifestato la propria volontà di non ricominciare anche per via di problemi giuridici qualora ci fosse un altro positivo dopo il nuovo via del campionato. Domani, invece, il Ministro per lo Sport Spadadora incontrerà le componenti calcistiche per trovare una soluzione, anche se – come riporta il Giornale – i segnali dal Governo, alla luce delle dichiarazioni dello stesso Spadafora, di Speranza e di Sileri, sono piuttosto negativi.