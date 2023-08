Serie A, Torino-Cagliari: 0-0. La squadra di Juric bloccata dal muro di Ranieri

Zero a zero tra Torino e Cagliari nel posticipo della prima giornata di campionato. La squadra di Juric e quella di Ranieri non sono riuscite a superarsi. Esordio con la maglia granata dal primo minuto e contro la sua ex squadra per Bellanova che nell'ultima stagione ha giocato nell'Inter. Il calciatore è partito subito di volata verso la porta dei rossoblù ma il suo tentativo dopo pochi minuti è stato fermato. Anche Sanabria poco dopo non riesce a superare Radunovic.