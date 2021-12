Serie A – Sky: Verona-Atalanta, cori razzisti per Zapata

La squadra di Gasperini ha rimontato e vinto contro il Verona: il canale satellitare parla di buu ai danni dell'attaccante

L'Atalantaha vinto la gara, valida per la 17esima di Serie A, contro il Verona per 2 a 1 in rimonta. Al gol di Simeone al 22esimo del primo tempo hanno risposto al 37' Miranchuck e al 62' Koopmeiners. La vittoria vale il raggiungimento dei sette punti da parte della formazione di Gasperini. Quindi il raggiungimento momentaneo del secondo posto accanto all'Inter.