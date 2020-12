CdS – Inter, serve il vero Lautaro. “Finora alti e bassi. Astinenza da gol non logorante ma…”

“L’astinenza non è ancora logorante, ma di certo Lautaro vuole rimettersi in pari. Diventando parte in causa, a tutti gli effetti, in questa rincorsa dell’Inter”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al periodo non brillante di Lautaro Martinez, a secco di gol nelle ultime sette partite. Per completare la rimonta sul Milan e issarsi al primo posto, ai nerazzurri serve ritrovare il miglior Lautaro per formare una coppia esplosiva con Lukaku. Con 30 gol segnati, l’attacco dell’Inter è il migliore di tutta la Serie A ma, a catturare l’occhio, risulta essere solo Lukaku. Dalla sosta di novembre, infatti, il Toro ha segnato un solo gol contro il Torino, con tanto di amaro in bocca per l’epilogo della Champions che ha visto lo stesso argentino protagonista di alti e bassi.

La stagione era partita nel migliore dei modi, con tre gol di fila a Fiorentina, Benevento e Lazio ma poi il rendimento dell’argentino è calato. “All’appello pre-natalizio, Lautaro vuole rispondere presente. Anche perché Sanchez – come del resto Pinamonti, quarto attaccante – ha problemi fisici che stringono parecchio il sentiero delle scelte di formazione. Obbligando agli straordinari sia il Toro che Lukaku. Domani e mercoledì, nel giorno della trasferta di Verona che precede la pausa. Un dispendio di energie obbligato, che si accompagna alla carica emotiva che dà una classifica orientata alla riscossa dell’Inter”, commenta il Corriere dello Sport che sottolinea come lo scenario possa essere quello di un anno fa proprio nel periodo natalizio con il successo per 2-0 sulla SPAL con doppietta di Lautaro mentre la capolista di allora, la Juventus, venne fermata sul pareggio dal Sassuolo, prossima avversaria del Milan.