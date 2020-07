Le rivali – Verona, Setti: “Kumbulla-Inter? Faremo le cose con calma. Marotta…”

Intervistato da Sky Sport, Maurizio Setti, presidente del Verona, ha presentato la partita contro l’Inter di Antonio Conte, importante anche per i gialloblù per continuare a perseguire un piazzamento europeo:

“Abbiamo sicuramente la voglia di provare a far bene, con Juric impossibile non averla. Sicuramente, però, non abbiamo le forze di prima. Ma non ci arrendiamo, vogliamo continuare a stupire. Se Marotta mi ha appena chiesto Kumbulla? Abbiamo appena chiuso l’accordo (ride, ndr). E’ un giocatore interessante, faremo le cose con la dovuta calma. Va giocata bene la partita. Se Juric resta? Dovremmo esserci, abbiamo un rapporto sincero. Dobbiamo solo pensare che siamo l’Hellas anche l’anno prossimo“.

(Fonte: Sky Sport)