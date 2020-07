Severgnini bacchetta Conte: “Pacchetto preconfezionato? Ma come? Antonio ha scelto…”

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna non hanno lasciato indifferente Beppe Severgnini. Il giornalista del Corriere della Sera, noto sostenitore dei nerazzurri, non ha digerito la frase relativa ai giocatori che il tecnico ha ereditato. E sui social lo ha bacchettato citandolo: “Ho preso un pacchetto preconfezionato” Ma come? Ha scelto Lukaku, Barella, Sensi, Moses, Young, Eriksen e Sanchez! E aveva già Handanovic, Lautaro, Brozvic,o Škriniar e de Vrij. Ma se ritarda i cambi nel caldo di luglio, quelli mettono tre ragazzini e vincono la partita”.