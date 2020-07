Il nervosismo di Lautaro, il sostegno di Lukaku: quando dietro a una foto c’è molto di più

“Ehi, voi due!” L’Inter chiama, Lukaku e Lautaro rispondono. È un siparietto social, una foto scattata al momento giusto e con le sfumature perfette. Ma dietro c’è molto di più. Ci sono le aspettative alte (anzi altissime) nei confronti della devastante coppia di attacco ribattezzata da tutti LuLa. E poi ci sono le prestazioni in campo dopo il lockdown. Un rientro complicato per tutti. Per qualcuno più complicato del previsto.

Lautaro Martinez, in leggero calo anche prima dell’arrivo del Covid-19 con conseguente blocco del campionato, non ha ancora tirato fuori le risposte cattive e spietate che l’attaccante argentino era solito dare. A volte anche solo dopo pochi minuti dall’inizio del match. Fu così anche contro il Barcellona, la squadra che da gennaio lo sta corteggiando con insistenza. Pochi minuti e il Bernabeu aveva intuito le qualità del bomber nerazzurro. Quel corteggiamento ha sfiorato picchi fastidiosi, riempiendo le prime pagine dei giornali sportivi per mesi interi. Lo stato d’animo di Lautaro? In campo quello che emerge è una nota di nervosismo. Quello tipico degli attaccanti che hanno bisogno di gonfiare la rete per sbloccarsi. Per dare un segnale. Forse anche per mettere a tacere le voci e i gossip.