Severgnini: “Dybala all’Inter sì, ma solo a due condizioni. Oggi dove lo piazzi?”

Il giornalista Beppe Severgnini ha parlato della trattativa per Dybala e anche dell'uscita dell'Italia dai Mondiali

Sull'Italia: "Noi paghiamo la riconoscenza: quando vinci un Europeo come fai a dire a Chiellini che ha chiuso, a Barella che è stanco, a Insigne che pensa ad andar via, a Gigio che è in un momento difficile. Paghi la riconoscenza della vittoria, è già successo in passato".