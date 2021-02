Severgnini: “Conte può diventare un grande allenatore? È accaduto qualcosa…”

Conte è un bravo allenatore. Può diventare un grande allenatore? È la domanda a cui cerca di rispondere Beppe Severgnini sul Corriere

"Un bravo allenatore valorizza i campioni che si ritrova — o porta — in squadra. Un cattivo allenatore li spreca, li svende, li trascura. E un grande allenatore? Un grande allenatore prende un campione e lo fa diventare un campionissimo, consolida i talenti, rilancia carriere inventando ruoli e posizioni. Antonio Conte ha rischiato, da questo punto di vista. Poi è accaduto qualcosa. Cosa, non si sa. L’impressione è che le difficoltà della società abbiano convinto l’allenatore a fare di necessità virtù. Conte ha consacrato Lukaku".

"Stesso sollievo nel ritrovare Eriksen. Le incertezze si vedevano nello sguardo, prima ancora che nei tocchi o nella corsa. Nelle ultime partite è apparso, soprattutto, rincuorato. Merito di Conte o di quella punizione al Milan? Non importa. Come regista di riserva o mezzala titolare, uno così non può non giocare".