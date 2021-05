Severgnini: “Se Conte va via? Passano tutti, restano l’Inter e i suoi tifosi”

Beppe Severgnini, giornalista e noto tifoso nerazzurro, ha parlato non solo della stagione appena conclusa, ma anche del futuro di Conte

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati per presentare il suo nuovo libro "Inter Nos", Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera e noto tifoso nerazzurro, ha parlato non solo della stagione appena conclusa, ma anche del futuro di Antonio Conte :

"Nell'Inter, anche nelle ore del trionfo, c'è sempre qualcosa che non quadra. C'è una formazione titolare che so a memoria, e come me tutti. Era così anche per Herrera, Trapattoni e Mourinho. La chiave di quest'anno è stata vedere Perisic cambiare ruolo alla sua età in questo modo. Lukaku è il personaggio più letterario di questa Inter, gira tutto intorno a lui. E' un bel personaggio. Ibrahimovic è un personaggio, ma è alla fine del ciclo. Lukaku è invece nel pieno. L'altro è Bastoni, che poteva diventare un rimpianto. Tre anni fa Zhang mi chiese: 'Chi non cederesti mai?' Io risposi: 'Lautaro'. Sa fare tutto, smontare questa coppia sarebbe un peccato. Parliamoci chiaro: se vendono tutti e 11 e Conte tornasse alla Juventus, io continuerei a tifare Inter. Tutti passano, i colori restano. I veri grandi punti fermi del calcio sono i colori e i tifosi".