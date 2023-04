Severgnini: “Milan-Inter, queste le mie sensazioni. 2003? Ogni volta che ripenso…”

«Guardi, mi è successo tante volte con l’Inter di sapere già in anticipo come andrà. È assurdo, lo so, ma è così. A Madrid non avevo dubbi che avremmo vinto, così come altre volte ero certo della sconfitta. Non ha senso, però le mie sensazioni mi fanno vivere anche questa vigilia con serenità… ma nessuno capirà mai il mio pronostico, ovvio».

Possibile, zero pressione?

«Ma io in realtà non ho nulla contro il Milan: ho tanti amici milanisti e mi dispiace pensare che metà Milano soffrirà dopo questo derby europeo. L’altra sera, quando allo stadio si cantava il “chi non salta”, ho contato e saltato, ma cambiando colore che si abbina con il nero… Ecco, sarebbe stata molto peggio vivere una doppia sfida per la finale contro la Juve. E, non a caso, per me la vera semifinale è quella di Coppa Italia…».