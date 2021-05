Severgnini: “Mourinho, ti perdoniamo. E quando si giocherà Inter-Roma…”

Beppe Severgnini, giornalista e tifosissimo nerazzurro, commenta così il ritorno in Italia del tecnico portoghese

Beppe Severgnini, giornalistic a e tifosissimo dell'Inter, nel suo editoriale per il Corriere della Sera commenta il ritorno in Italia di Josè Mourinho: "Vinci il Triplete, e poi fa’ ciò che vuoi. Scappa sull’auto del presidente del Real Madrid dopo la vittoria di Champions con l’Inter. Dichiara il tuo amore a blu, rossi e bianchi in Inghilterra. Torna in Italia ad allenare un’altra squadra, annuncialo mentre noi interisti festeggiamo l’attesissimo scudetto. Sei perdonato, José Mourinho. Ti perdoniamo anche per quel «Daje!» con cui ti sei presentato a Roma. A Milano era stato «Non sono mica un pirla!». Se un giorno allenassi il Napoli, grideresti «Vattenne..!» al tuo precedessore. A Torino esordiresti con «Esageruma nen...». E invece esagera pure, Mou. Ormai ti conosciamo, e in fondo ci piaci così. Il calcio è uno spettacolo popolare. La capacità di stare sul palcoscenico non toglie nulla al valore di un tecnico; semmai, aggiunge qualcosa al piacere collettivo. Il mondo del pallone ha bisogno di personaggi colorati e vincenti come Herrera, Trapattoni, Mourinho, Conte. Anche l’Inter, a dire il vero. [...] I ricordi nerazzurri sono ottimi: trionfali, addirittura. Quando si giocherà Inter-Roma a San Siro — aperto, finalmente — i tifosi interisti lo accoglieranno come un eroe di ritorno. E lui, furbo, magari risponderà intonando «O mia bela Madunina». In romanesco, ovviamente".