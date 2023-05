Severgnini: “Napoli-Inter la partita più strampalata. I nerazzurri danno l’impressione…”

Il giorno dopo Napoli-Inter, dalle colonne del Corriere della Sera, Beppe Severgnini analizza la prova della squadra di Inzaghi. "Se esistesse un premio per la partita più strampalata dell’anno, Napoli-Inter potrebbe vincerlo. Dimenticate, per un attimo, il gioco e il risultato, di cui parleremo. Concentratevi su due fatti. Il Napoli festeggia il meritatissimo scudetto con la finalista di Champions League. E su cosa rimuginano i tifosi? Sul divorzio metafisico tra un allenatore vincente (Luciano Spalletti) e un presidente riconoscente (Aurelio De Laurentiis). E la squadra di Simone Inzaghi? Gioca in casa dei neo-campioni d’Italia senza eccessiva convinzione, e dà l’impressione di avere testa e cuore altrove (Coppa Italia, Champions)".