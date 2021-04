Severgnini: “Parola scudetto? Preferisco starne alla larga, meglio la prudenza”

Il giornalista, grande tifoso dell'Inter, non si sbilancia e non vuole sentire nominare la parola scudetto prima di raggiungerlo

"Pur di non pronunciare quella parola potrei non rispondere alle domande dei colleghi... Non sono scaramantico in generale, nella vita, ma a diciannove anni da quella famosa data che non cito, in cui tutti nominarono quella parola a cominciare dalla società, io preferisco starne alla larga. Una certa ansietta? Non direi, i conti li so fare, non penso ci siano tifosi impauriti, anche perché indietro non vedo squadre al galoppo, a parte il Napoli, molto pimpante. Semplicemente è meglio rimanere prudenti. A casa ho una bandiera nerazzurra del maggio 2010, ma è solo presenza, non c’entra la scaramanzia. Tant’è che nella mia raccolta di “Interismi”, due stagioni fa, avevo messo Conte in copertina...".