Inzaghi-Mazzarri, presente e passato dell’Inter: “Simone sta dimostrando di…”

Inter-Cagliari sarà una sfida anche tra Simone Inzaghi e Walter Mazzarri. Tra chi guida oggi i nerazzurri e chi li ha guidati in passato

Inter-Cagliari sarà una sfida anche tra Simone Inzaghi e Walter Mazzarri. Tra chi guida oggi i nerazzurri e chi li ha guidati in passato, in un momento tecnico e societario certamente meno favorevole. Queste le considerazioni de Il Giornale:

"Ma il bello della sfida sta pure nelle mani dei tecnici: Inzaghi si ritrova nella condizione del Mazzarri di allora, a caccia del timbro di grandezza in un club tradizionalmente avvezzo a giocare per lo scudetto. Mazzarri, a 53 anni, passò dal Napoli all’Inter e fallì. Inzaghi, arrivato dalla Lazio a 45 anni, sta mostrando altra mano. Mazzarri si lamentava della pioggia quando perdeva, Inzaghi ha perso poco e

Icardi, Palacio in attacco. Il gruppo di Inzaghi è meglio assortito, ma davanti non può dirsi migliore (oggi dovrebbe toccare al super pagato Sanchez con Lautaro), eppur segna tanto da segnalare il primato in Europa per successi casalinghi nel 2021: 17 su 19".