Juve-Inter, sfida Vlahovic-Lautaro: uno si è fermato, l’altro vale 100mln ed è un vero simbolo

Juventus-Inter sarà anche la sfida tra due grandi attaccanti come Vlahovic e Lautaro Martinez. Due giocatori di grande talento, che però negli ultimi anni, per motivi diversi, hanno avuto un rendimento decisamente differente, come riporta Repubblica:

"Nel gennaio del 2022 in Serie A c’erano due attaccanti che si contendevano il futuro (il terzo, Osimhen, a quell’epoca era ancora incatenato da troppi infortuni): Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, uno giovane (24 anni) e l’altro giovanissimo (21), uno già sulla cresta dell’onda e l’altro che la stava risalendo con la sua sfacciataggine. Il 28 di quel mese, Vlahovic passò alla Juve portando in dote 44 gol in 98 partite con la Fiorentina e tutti immaginavano l’imminente sorpasso a Lautaro, che ne aveva realizzati 48 in 121".