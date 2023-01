Sgarbi d’accordo con La Russa: “Sì al doppio stadio, è una soluzione logica”

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, intervenuto ai microfoni de Il Giorno, ha commentato così la proposta del presidente del Senato Ignazio La Russa di mantenere due stadi a Milano: "Sì al doppio stadio. Sono d’accordo con la proposta del presidente del Senato Ignazio La Russa. Anch’io voglio che nell’area di San Siro restino due impianti, il vecchio Meazza e il nuovo voluto da Milan e Inter. Questo può essere il modo politico e diplomatico per tenere in piedi l’attuale impianto, un’opera importante per la storia di Milano. Il doppio stadio è una soluzione logica.