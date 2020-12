Sgarbo a Eriksen? La risposta di Conte è arrivata. GdS: “Nell’adrenalina della partita…”

Sono stati tanti i tifosi dell’Inter che, nell’ingresso di Eriksen nel recupero della partita contro il Bologna, hanno visto uno sgarbo di Antonio Conte nei confronti del centrocampista danese. Ma l’allenatore nerazzurro, interpellato sull’argomento al termine della gara, ha subito risposto a modo suo. E la Gazzetta dello Sport dà un’altra chiave di lettura:

“Conte ha chiarito subito dopo la partita che ogni sua scelta è fatta per «il bene dell’Inter», che lui guarda i giocatori «dalla punta dei piedi al collo» e ha affermato di avere «un buon rapporto» con Eriksen: quella forma di sostituzione è da intendersi come una classica mossa contiana di fine partita. Un modo per congelare ed evitare rischi: oltre Eriksen, in panchina non c’erano infatti altri cambi offensivi. E,

nell’adrenalina della partita, il tecnico non considera certo le conseguenze delle decisioni agli occhi dei tifosi“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)