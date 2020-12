Conte affamato ‘punta’ 2 nomi: “Mancano solo loro per un’Inter ancora più potente”

L’Inter di questo inizio stagione si è dimostrata una macchina potente, capace di creare occasioni da gol in successione e raggiungere livelli di realizzazione degni della squadra di Mourinho nella stagione del Triplete del 2009-10. Al netto di una fase difensiva ancora da registrare, Antonio Conte sa come rendere questa macchina ancora più potente.

All’appello, infatti, mancano solo due nomi: Barella e Vidal. Non hanno ancora timbrato il cartellino del gol in questo 2020-21, e da loro l’allenatore nerazzurro si aspetta presto un’inversione di tendenza per dare ancora maggiore apporto alla fase offensiva:

“Cosa manca allora per rendere ancora più potente la macchina? Solo le reti delle mezzali titolari, del gioiellino Barella e del neoarrivato Vidal. Il prossimo passo sarà armare pure loro e magari coprirsi un po’ di più: 14 gol subiti, ben più delle rivali, rischiano di togliere il sonno. E qui meglio non guardare al Triplete: quell’Inter dopo 10 partite ne aveva presi solo 9“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

