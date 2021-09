Shakhtar-Inter, Inzaghi recupera Vidal e Correa. “Dumfries più di Darmian”

Cresce l'attesa per il match delle 18.45 con lo Shakhtar Donetsk e Simone Inzaghi ha le idee chiare per la formazione

Cresce l'attesa per il match delle 18.45 con lo Shakhtar Donetsk e Simone Inzaghi ha le idee chiare per quanto riguarda la formazione. Secondo il Corriere dello Sport, si va verso la formazione tipo e l'unico dubbio sulla fascia destra è stato sciolto. "Inzaghi ha recuperato sia Correa sia Vidal, che sono volati in Ucraina insieme al resto del gruppo. Ovviamente si accomoderanno in panchina. Ma è l’argentino che ha più possibilità di giocare uno spezzone. Il cileno, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo giusto ieri. I dubbi sono un paio: sulla fascia destra e a centrocampo. Stavolta dovrebbe spuntarla Dumfries rispetto a Darmian: per l’olandese di tratterebbe della seconda gara da titolare dopo quella con il Bologna", spiega il quotidiano. Calhanoglu, anche se non in formissima, resta favorito su Vecino, mentre il resto della squadra è quello titolare.