Libero – Shakhtar, l’Inter deve invertire una tendenza negativa. Inzaghi può…

Snodo fondamentale questa sera per l'Inter che affronta lo Shakhtar a Kiev

"I nerazzurri hanno infatti vinto solo una partita di Champions delle ultime 8, tre delle ultime 13 e solo 5 delle ultime 19 considerando tutte e quattro le annate del ritorno in pianta stabile in Champions, tra Spalletti e Conte. Simone Inzaghi al primo tentativo con la Lazio è andato oltre i gironi, dove l’Inter griffata Suning non è mai arrivata. Può quindi spingere i nerazzurri oltre il limite, anche perché il girone non è così impegnativo come i precedenti, seppur il doppio 0-0 con lo Shakhtar della scorsa annata insegni che non esiste partita facile, nemmeno quando si è favoriti e si può contare su tutta la rosa (tranne Sensi) come nel caso dell’Inter".