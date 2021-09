Shakhtar-Inter, probabili formazioni: 2 dubbi per Inzaghi. La grande novità…

Le possibili scelte di De Zerbi e Inzaghi in vista della sfida di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Inter

L' Inter si prepara ad affrontare lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi a Kiev. Una sfida, in programma oggi alle 18.45, che mette in palio punti preziosi in chiave qualificazione. Entrambe le squadre sono reduci dalle sconfitte nelle gare d'esordio, rispettivamente contro Sheriff Tiraspol e Real Madrid, e vanno a caccia dei primi punti nel Gruppo D di Champions League.

Simone Inzaghi scioglierà stamattina gli ultimi due dubbi di formazione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter farà le ultime valutazione nella seduta in programma oggi. In ballottaggio ci sono Dumfries e Darmian per un posto sulla fascia destra, con l'olandese ex PSV Eindhoven che spera nell'esordio europeo. La grande novità potrebbe arrivare a centrocampo: Vecino insidia Calhanoglu per una maglia da titolare accanto a Barella e Brozovic.