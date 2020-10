Libero – Shakhtar-Inter: a destra torna Hakimi, novità sulla corsia opposta. Eriksen…

Dopo il pareggio all’esordio casalingo contro il Borussia Monchengladbach, l’Inter è chiamata a vincere a Kiev dove affronterà lo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini arrivano invece dalla vittoria sul campo del Real Madrid per 3-2. Le due squadre tornano a scontrarsi due mesi dopo la semifinale di Europa League dove i nerazzurri hanno dominato e vinto 5-0. “E da allora di cose ne sono cambiate: Conte è stato a un passo dall’addio per poi rimanere ricevendo qualche acquisto (Vidal su tutti); l’avvio di campionato è stato però sotto le attese con otto gol subiti in cinque partite e già una sconfitta e un pari (contro Milan e Lazio). Una certezza però, come ad agosto, c’è e si chiama Lukaku, 7 gol in sei partite (41 in 57 presenze)“, sottolinea Libero.

“Insomma, fermare lo Shakhtar è prioritario, se vincesse volerebbe a sei punti e l’Inter dovrebbe giocarsi il passaggio del turno con Gladbach e soprattutto Real che non è mai una buona idea. Conte si affida al 3-4-2-1 per sbancare Kiev (località dove lo Shakhtar gioca in Europa): torna Hakimi titolare a destra mentre sulla corsia opposta dovrebbe esserci Kolarov. Out Sensi e Sanchez infortunati con Barella trequartista a discapito di Eriksen. Al centro della difesa torna De Vrij dopo il riposo contro il Genoa dove ha giocato, ben figurando, Ranocchia“.

(Libero)