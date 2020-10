VIDEO / Inter-Borussia M. 2-2: Lukaku non molla mai, acciuffato il Borussia nel finale

Sicuramente non sarà l’esordio indimenticabile in Champions League per i nerazzurri ma contro il Borussia Moenchengladbach arriva un pareggio che evita ai ragazzi di Antonio Conte una sconfitta immeritata. Non una grande gara sul piano atletico, con l’Inter provata dagli infortuni, gli indisponibili e gli impegni dei nazionali che hanno restituito a Conte una squadra dimezzata e scarica. Nonostante tutto è proprio l’Inter a trovare il vantaggio con Lukaku, crescono i tedeschi che pareggiano su calcio di rigore per una leggerezza di Vidal. Ancora protagonista in negativo il cileno che si lascia sorprendere da Hoffman che gela il Meazza a 5 dalla fine. Ci pensa però ancora Lukaku a risollevare l’Inter evitando il flop alla prima gara del girone di qualificazione alla fase finale di Champions League.

Sicuramente ci sono troppe attenuanti che incidono sulla prestazione dell’Inter, una squadra oggettivamente scarica e stanca, troppo provata dalle numerose tegole cadute in settimana, non ultima quella del tardo pomeriggio di Hakimi. Una squadra stanca che però non si è lasciata andare, portando a casa una pareggio in un girone che è partito stravolgendo tutti i pronostici.

Nota positiva per il solito Barella, un autentico trascinatore a centrocampo, fiato e grinta per tutti i compagni, tante palle recuperate e sempre pronto a dare una mano in fase di costruzione. Autentico tuttofare.