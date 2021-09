Gds – Shakhtar-Inter, Inzaghi ha quel che serve per vincere. De Zerbi sarà…

Dopo la sconfitta col Real Madrid, l'Inter è a caccia dei primi tre punti in Champions

Dopo la sconfitta nella prima partita del girone di Champions, per l'Inter la gara con lo Shakhtar diventa già molto importante per non dire fondamentale. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando sottolinea l'importanza di questo secondo turno di Champions per l'Inter ma anche per il Milan. "Alla vigilia del secondo turno di Champions League deve farci coraggio Inter-Atalanta di sabato scorso: partita bellissima, intensa, veloce. «Da Premier League», l’hanno definita molti. Appunto. Significa che la condizione atletica di queste due squadre è cresciuta e, si può dedurre, anche quella delle altre del nostro campionato".

"Auguriamoci che sia così perché questo secondo giro è importantissimo, molto più del precedente, soprattutto per le milanesi, reduci da due sconfitte, che saranno in campo domani. Inzaghi e Pioli affrontano le rivali contro le quali verosimilmente dovranno giocarsi la qualificazione. Se diamo per acquisita la superiorità di Real Madrid e Liverpool, subito vittoriose, Shakhtar Donetsk-Inter e Milan-Atletico Madrid prendono l’aspetto di uno spareggio. Nel torneo scorso, i nerazzurri sconfissero il Sassuolo di De Zerbi in entrambi i match di campionato (5-1 complessivo). Anche lo Shakhtar aggredisce e offre spazi per ripartire. In questo senso, aver incrociato l’Atalanta è stato un buon “allenamento”. Non c’è più Lukaku che infierisce a campo aperto e Correa è acciaccato, ma Inzaghi ha quel che serve per vincere a Kiev. De Zerbi, beffato dallo Sheriff al debutto, sarà avvelenato. Ha vinto gli ultimi tre match in patria segnando 12 gol".