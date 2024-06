Chiellini: “Jorginho e Barella cuore dell’Italia. L’interista mi ricorda Tardelli”

«Lo dico da mesi, per me la garanzia di questa Nazionale è Spalletti». Giorgio Chiellini, in un'intervista rilasciata al tg1 ha parlato dell'Italia prima della gara con la Spagna. «Una formazione verticale con grandi individualità, ma più vulnerabilità rispetto ad anni fa. Sulla gara secca ce la giochiamo», ha sottolineato.